Постпреда РФ вызвали в ЕС из-за санкций против еврочиновников

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Постоянный представитель России при ЕС вызван в Европейскую дипломатическую службу внешних дел в Брюсселе. Ему выразят протест из-за санкций РФ в отношении восьми граждан стран ЕС. Об этом в понедельник, 3 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

— Да, российский постпред был вызван, после полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением, — цитирует слова Стано РИА Новости.

Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в Россию. В этот список вошла также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

Напомним, ранее МИД России заявил, что все предложения Москвы по решению проблемных вопросов с ЕС игнорируются или отвергаются Брюсселем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

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