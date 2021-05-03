В Швеции призвали ввести ограничительные меры против российских дипломатов

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Шведский парламентарий Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел своей страны ввести ограничительные меры в отношении российских дипломатов. Об этом он заявил в понедельник, 3 мая.

По словам Валльмарка, подобный шаг должен быть сделан «в знак солидарности с Чехией».

— Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий внутри ЕС в этой области, — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций в отношении граждан стран ЕС. В Стокгольме считают, что российские санкции якобы «юридически не ясны и выражают политические мотивы».

Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в Россию. В этот список вошла также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

Напомним, ранее МИД России заявил, что все предложения Москвы по решению проблемных вопросов с ЕС игнорируются или отвергаются Брюсселем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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