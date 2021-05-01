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Посол России вызван в МИД Швеции из-за ответных санкций
Фото: flickr.com/john

Посол России вызван в МИД Швеции из-за ответных санкций

Анастасия Прохорова

Внешняя политика

Российского посла в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС. Об этом в субботу, 1 мая, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матс Самуэльсон.

В Стокгольме считают, что российские санкции якобы «юридически не ясны и выражают политические мотивы».

Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в Россию. В этот список вошла также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее МИД России заявило, что все предложения Москвы по решению проблемных вопросов с ЕС игнорируются или отвергаются Брюсселем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

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