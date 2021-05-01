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Евросоюз сообщил о своем праве ответить на новые санкции России
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз сообщил о своем праве ответить на новые санкции России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Европейский союз заявил о праве на ответные меры после решения России о санкциях. Об этом говорится в совместном заявлении представителей трех европейских институтов — Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

— ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее российский МИД назвал фамилии восьми граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Москва приняла такое решение после введенных ранее санкций Евросоюза в отношении граждан России 2 и 22 марта.

Кроме того, ранее Министерство иностранных дел России заявило, что все предложения Москвы по решению проблемных вопросов с ЕС игнорируются или отвергаются Брюсселем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

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ЕвросоюзсанкцииРоссия и Запад
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