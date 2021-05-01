Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

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США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Москвой, но Россия должна следовать ряду условий. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства, — отметил Блинкен.

По слова госсекретаря, Вашингтон присоединяется к представителям Евросоюза и осуждает решение о запрете на въезд в Россию некоторых европейских чиновников. Политик считает, что это решение является попыткой Москвы «запугать критиков».

We join EU leaders in condemning the Kremlin's entry ban on officials from the EU, yet another effort by Moscow to intimidate critics. Alongside our partners and Allies, we seek a more constructive relationship with Russia, but it must honor its international commitments. https://t.co/91Pq8giDe6 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 30, 2021

Ранее МИД России опубликовал список граждан стран — членов ЕС, которым ограничен въезд на территорию РФ. В их числе оказались председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, а также еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Как подчеркнули в МИД РФ, это решение было принято в качестве ответной меры на ограничения Совета ЕС в отношении шести российских граждан.

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