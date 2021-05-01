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Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Москвой, но Россия должна следовать ряду условий. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

— Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства, — отметил Блинкен.

По слова госсекретаря, Вашингтон присоединяется к представителям Евросоюза и осуждает решение о запрете на въезд в Россию некоторых европейских чиновников. Политик считает, что это решение является попыткой Москвы «запугать критиков».

Ранее МИД России опубликовал список граждан стран — членов ЕС, которым ограничен въезд на территорию РФ. В их числе оказались председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, а также еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Как подчеркнули в МИД РФ, это решение было принято в качестве ответной меры на ограничения Совета ЕС в отношении шести российских граждан.

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