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Власти Германии сочли необоснованным запрет на въезд ряда чиновников в Россию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти Германии сочли необоснованным запрет на въезд ряда чиновников в Россию

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Решение российских властей о запрете на въезд ряда европейских чиновников на территорию РФ является необоснованным. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел Германии.

В германском ведомстве утверждают, что эти «необоснованные по содержанию» меры приведут «к ненужному дальнейшему отягчению отношений с Россией».

Правительство Германии «самым явным образом отвергает» введенный Россией запрет, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД Германии.

Ранее МИД России опубликовал список граждан стран — членов ЕС, которым ограничен въезд на территорию РФ. В их числе оказались председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Как подчеркнули в МИД РФ, это решение было принято в качестве ответной меры на ограничения Совета ЕС в отношении шести российских граждан.

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