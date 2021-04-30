Депутат ФРГ объяснил, кому выгодны антироссийские санкции

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Германии считают, что антироссийские санкции выгодны исключительно третьей стороне. Об этом рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт в пятницу, 30 апреля.

По его словам, третья сторона желает внести в международные отношения с Россией «разруху и голод». При этом он не объяснил, кого видит под «третьей стороной».

— Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод, — подчеркнул Гердт.

Он добавил, что Европарламент не обладает достаточными полномочиями, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2» или отключить Россию от SWIFT. Кроме того, при отказе от трубопровода Германия должна будет выплатить штраф в размере 12 миллиардов евро, напомнил Гердт. По его словам, это может негативно повлиять на экономику страны, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если военное наращивание РФ в будущем перерастет «во вторжение на Украину».

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