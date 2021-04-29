Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Европарламент призвал страны ЕС выслать российских дипломатов в поддержку Чехии
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европарламент призвал страны ЕС выслать российских дипломатов в поддержку Чехии

Юлия Павлушова

В мире

Европейский парламент призвал страны Европейского союза к «координированной высылке российских дипломатов» в поддержку Чехии. Рекомендация внесена в резолюцию, составленную по итогам дебатов на пленарной апрельской сессии.

Документ получил название «Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии». В нем осуждаются «угрозы России в адрес Чехии», а также поддерживаются проявления солидарности стран Евросоюза, под которыми и понимается высылка сотрудников российских дипмиссий.

Резолюцию поддержали 569 депутатов. Еще 67 высказались против, а воздержались 46, сообщает РИА Новости.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Кроме того, чешские власти считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. МИД РФ в ответ на эти заявления назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Читайте также: «Пугалка»: политолог оценил предложение Европарламента отключить Россию от SWIFT

ЧехиядипломатыРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте