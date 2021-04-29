Европарламент призвал страны ЕС выслать российских дипломатов в поддержку Чехии

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Европейский парламент призвал страны Европейского союза к «координированной высылке российских дипломатов» в поддержку Чехии. Рекомендация внесена в резолюцию, составленную по итогам дебатов на пленарной апрельской сессии.

Документ получил название «Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии». В нем осуждаются «угрозы России в адрес Чехии», а также поддерживаются проявления солидарности стран Евросоюза, под которыми и понимается высылка сотрудников российских дипмиссий.

Резолюцию поддержали 569 депутатов. Еще 67 высказались против, а воздержались 46, сообщает РИА Новости.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Кроме того, чешские власти считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. МИД РФ в ответ на эти заявления назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

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