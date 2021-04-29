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«Пугалка»: политолог оценил предложение Европарламента отключить Россию от SWIFT
Фото: flickr/european_parliament

«Пугалка»: политолог оценил предложение Европарламента отключить Россию от SWIFT

Марина Найденкова

Политика

Выступление депутатов с инициативой отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT является очередной «пугалкой». Россия давно разработала сценарий действий на случай, если отключение произойдет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала политолог Наталия Елисеева.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в России есть база для аналога SWIFT.

— Это используется как определенная «пугалка» России и демонстрация всех серьезных намерений. С учетом происходящего между Россией и США, нашей страной и Евросоюзом — это демонстрация того, что им есть еще чем крыть, кроме того, как выслать дипломатов, — сказала она.

По словам политолога, если Евросоюз отключит Россию от SWIFT, то у нашей страны на такой случай давно готов сценарий действий.

— Попытка шантажировать идет уже несколько лет: много раз этим угрожали, об этом говорили. Но у России сценарий готов. Простых людей это вообще не коснется. А вариант решения — свои платежные системы, которые у нас есть, — добавила Елисеева.

Ранее «ВМ» писала, что проект резолюции размещен на официальном сайте Европарламента. Авторы инициативы также потребовали прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2», отказаться от импорта российской нефти и газа. Кроме того, депутаты предложили заморозить европейские активы «олигархов, близких к властям России», и аннулировать их визы.

Уточняется, что эти меры предлагается принять в случае, если Россия решит «вторгнуться» на Украину. Также в Европарламенте выразили сожаление из-за текущих отношений между РФ и ЕС. При этом решение Европарламента носит рекомендательный характер для стран Евросоюза.

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