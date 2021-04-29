ЕП угрожает отключить Россию от SWIFT при нападении на Украину

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Европарламент предложил отключить Россию, если потребуется, от системы платежей SWIFT. Рекомендация внесена в резолюцию, сформированную по итогам дебатов на апрельской пленарной сессии.

В документе уточняется, что такая мера нужна, если военное наращивание России в будущем перерастет «во вторжение на Украину». Также сказано, что «цена такого нарушения международных норм будет серьезной», сообщает РИА Новости.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС выслать российских дипломатов в поддержку Чехии.

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