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Резолюция Европарламента рекомендует остановить «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Резолюция Европарламента рекомендует остановить «Северный поток — 2»

Юлия Павлушова

В мире

Европарламент призвал страны Европейского союза остановить проект «Северный поток — 2» и снизить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом говорится в резолюции ЕП, согласованной по итогам дебатов по России на апрельской пленарной сессии.

Документ несет скорее рекомендательный, а не обязательный характер. Однако институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией.

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международные отношениярезолюция ЕвропарламентаСеверный поток — 2
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