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Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» много спекуляций, но это только попытки недобросовестной конкуренции.

Глава государства уточнил, что, помимо «Северного потока — 2», на сегодняшний день строятся заводы «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

— Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что вокруг проекта множество разговоров, которые связаны с «попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке», сообщает РИА Новости.

При этом используются разные политические силы, добавил президент.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» начал работу по строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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газопроводыСеверный поток — 2Владимир Путин
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