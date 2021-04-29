Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» много спекуляций, но это только попытки недобросовестной конкуренции.

Глава государства уточнил, что, помимо «Северного потока — 2», на сегодняшний день строятся заводы «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».

— Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз: это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня, — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что вокруг проекта множество разговоров, которые связаны с «попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке», сообщает РИА Новости.

При этом используются разные политические силы, добавил президент.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» начал работу по строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: «Северный поток — 2»: названы сроки возобновления работы судна «Фортуна»