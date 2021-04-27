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«Академик Черский» начал работу по укладке «Северного потока — 2» в водах Дании
Фото: YouTube-канал / Владимир Евдокимов

«Академик Черский» начал работу по укладке «Северного потока — 2» в водах Дании

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» во вторник, 27 апреля, начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом сообщили в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Уточняется, что судно приступило к работе после успешных морских испытаний. Помимо «Академика Черского», работы продолжит и баржа «Фортуна», которая уже занимается укладкой газопровода.

В компании-операторе заверили, что все работы идут в соответствии с полученными разрешениями, сообщает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Эксперт перечислил риски проекта «Северный поток — 2»

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