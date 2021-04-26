Эксперт перечислил риски проекта «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Проект «Северный поток — 2» остро необходим Германии, однако проблемы, которые испытывает данная программа, не исчерпываются американским давлением. Об этом заявил президент ассоциации «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.

— С точки зрения европейских интересов у программы газификации есть четкие экономические резоны. «Северный поток — 2» имеет риски, в том числе связанные с украинским маршрутом. И это лишь один из аргументов, — объяснил эксперт.

По его мнению, от проблем, возникающих с украинской газотранспортной системой (ГТС), устали не только власти России, но и Германии. Причем немецкие представители бизнеса отлично понимают, что со стороны Украины присутствует ненадежность, а также то, что до 2030 года украинские мощности выйдут из строя, потому что их обслуживание значительно возросло, отмечает «Экономика сегодня».

Поэтому пока у Германии нет альтернативы «Северному потоку — 2». Без него у страны, в том числе у Западной Европы, могут возникнуть проблемы с газом, что является нежелательным в условиях экономического кризиса. Кроме того, эксперт добавил, что с точки зрения логистических мотивов северные европейские страны эффективнее снабжать через трубопровод, который проложен по дну Балтийского моря.

Вместе с тем фундаментальный риск для газопровода заключается в принятии углеродного налога ЕС в 2021 году, добавил Михаил Смирнов.

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