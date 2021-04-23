Новак рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

— По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет, — цитирует Новака РИА Новости.

Он отметил, что более точную информацию о сроках строительства имеет только компания Nord Stream 2 AG.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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