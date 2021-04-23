Захарова назвала «Северный поток — 2» экзистенциальным проектом для Германии

Фото: МИД РФ

Проект газопровода «Северный поток — 2» является экзистенциальным для Германии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в пятницу, 23 апреля.

— Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей. Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный, — рассказала Захарова.

Проект не связан с политикой, уверена представитель МИД. Кроме того, Захарова задалась вопросом, перестанет ли Германия дышать, если президент США повелит ей это, приводит слова представителя внешнеполитической службы RT.

Ранее Госдеп пообещал продолжить противодействовать «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Меркель: Германия приняла решение о строительстве «Северного потока — 2»