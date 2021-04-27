«Северный поток — 2»: названы сроки возобновления работы судна «Фортуна»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Возведение газопровода «Северный поток — 2» возобновится после остановки судна «Фортуна» около ветки первого «Северного потока» спустя несколько дней. Об этом сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее стало известно, что отечественная баржа «Фортуна», которая занимается достройкой «Северного потока — 2», остановила все работы. Позже выяснилось, что судно находится в одной и той же точке с 21 апреля. Согласно предположениям экспертов, причина может заключаться в том, что строительство подошло к опасному участку. Согласно плану, трубы этих двух проектов должны были быть параллельными, однако власти Дании дали разрешение на укладку лишь через первый газопровод.

В свою очередь Сергей Пикин не раз заявлял, что введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию не получится провести раньше указанных сроков. По его мнению, временная остановка работы судна связана с планами пройти трубы «Северного потока», передает «Общественная служба новостей».

— Важно подчеркнуть, что с санкциями или комментариями политиков это никак не связано. С политической и юридической точек зрения ничего не поменялось там. Этот вопрос связан только с технологическими средствами и погодой, — пояснил Сергей Пикин.

Он также добавил, что «Фортуне» надо миновать участок нахлеста с «Северным потоком».

По его словам, в целом будущее второго газопровода в экономике Европы не вызывает сомнений, отмечает «Экономика сегодня». Стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» пришло на помощь «Фортуне». Соответствующие разрешения на проведение работ уже получены. Датский участок считается наиболее проблемным.

— Сомнений и вопросов по запуску «Северного потока — 2» нет еще с декабря 2020 года. С тех пор позиция не поменялась, а все факты, которые поступают сейчас, лишь подтверждают, что реализация проекта идет по плану, — добавил эксперт.

Возможности двух судов ограничены, так как они были созданы для других задач, однако работы продолжаются.

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