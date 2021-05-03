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НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО обсудит увеличение российского военного потенциала в Арктике на июньском саммите

Илья Ашуров

Внешняя политика

На предстоящем июньском саммите НАТО обсудят «наращивание российского военного присутствия» в Арктике. Об этом в понедельник, 3 мая, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, Россия «увеличивает свое военное присутствие в Арктике стремительнее, чем в период холодной войны».

— Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые, — сказала Лунгеску в интервью медиагруппе RND.

Также представитель НАТО отметила, что за последние годы Россия «значительно модернизировала свой флот и внедрила новые образцы оружия». Среди нового типа российского вооружения Лунгеску выделила беспилотник «Посейдон», который в случае необходимости может быть оснащен ядерными снарядами.

Ранее сообщалось, что Россия построила на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов. Длина ВПП составила 3,5 километра, до этого полосы такой протяженности в российской Арктике не строились.

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АрктикаНАТОвооружение
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