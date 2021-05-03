«Он уже рушится»: Пушков заявил об обреченности мирового порядка во главе с США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Миропорядок США и ближайших союзников Штатов не имеет ничего общего с Уставом Организации Объединенных Наций (ООН) и международным правом. Об этом в понедельник, 3 мая, написал член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, миропорядок США представляет собой произвол, так как подобные «правила» устанавливают в Вашингтоне.

— Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии, — отметил Пушков.

Он подчеркнул, что мировой порядок США не обеспечивает международного мира. Подобный характер международных отношений породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле. Пушков выразил уверенность, что этот миропорядок будет преодолен.

— Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится, — добавил он.

Ранее Алексей Пушков иронично прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки о России.

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