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Пушков иронично прокомментировал заявление Псаки о России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пушков иронично прокомментировал заявление Псаки о России

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков с иронией прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки о целях антироссийских санкций.

Ранее чиновница заявила, что цель американских властей при введении санкций в отношении России — сокращение напряженности в отношениях, причем власти США не рассматривают реализацию санкций как единственный показатель, свидетельствующий об успехе при достижении поставленных целей.

— О, да! Мы заметили - США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности», — ответил на это Пушков.

Он заявил, что помимо санкций в распоряжении США есть такие инструменты, как «угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против "Северного потока — 2" и много чего другого».

— Так что — да: санкции — не единственный инструмент, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча президентов России и США состоится в июне. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться летом, однако точная дата пока не установлена.

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