Китай пообещал поддержать Россию после ужесточения санкций Запада

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Пекин намерен усилить поддержку Москвы на фоне ужесточения санкций западных стран в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в понедельник, 26 апреля.

Он отметил, что КНР выступает против применения односторонних санкций.

— Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку, — сказал представитель дипведомства на регулярном брифинге.

Дипломат уточнил, что Пекин выражает надежду на восстановление конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, который будет основан на принципах взаимного уважения.

Ван Вэньбинь добавил, что в условиях пандемии страны должны активизировать усилия, направленные на поддержание мира и безопасности в мире, сообщает ТАСС.

Ранее, 15 апреля, президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы «вмешательство» России в выборы в США. Помимо этого, санкции ввели в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме спецслужб России.

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