Россия вручила США ноту об изменениях условий поездок для американских дипломатов

Фото: МИД РФ

МИД России вручил США ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульства. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в понедельник, 26 апреля.

Уточняется, что ноту об изменениях порядка поездок временному поверенному в делах США в РФ вручил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

В дипведомстве пояснили, что на встрече обсуждались некоторые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, американской стороне передали сообщение о возможных новых решениях МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее, 15 апреля, президент США Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы «вмешательство» России в выборы в США. Помимо этого, санкции ввели в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме спецслужб России.

После этого Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности РФ принять новые меры в случае эскалации со стороны США.

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