Лавров предупредил о готовности РФ принять новые меры в случае эскалации со стороны США

Фото: МИД РФ

Россия готова принять дополнительные меры, если США продолжат эскалацию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в воскресенье, 25 апреля.

— Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация, — рассказал глава внешнеполитического ведомства в эфире «России 1».

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

Читайте также: Американские власти оценили результаты санкций против России