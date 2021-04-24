Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские власти оценили результаты санкций против России
Фото: flickr/uscapitol

Американские власти оценили результаты санкций против России

Юлия Курганова

Внешняя политика

Результаты введенных Соединенными Штатами в апреле санкций в отношении России пока что «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Об этом сказал в пятницу, 23 апреля, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

— Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию. Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали, — заявил он в интервью агентству Reuters.

Сингх отметил, что санкции являются лишь элементом более широкой стратегии США в отношении РФ. Они нужны для того, чтобы «создать рычаги для дипломатического процесса» и в будущем иметь с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения.

Отношения между двумя странами обострились после резонансного интервью Байдена, где он заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в США, и допустил резкие слова в адрес президента России Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где находится с 21 марта.

15 апреля Байден подписал указ о санкциях в отношении России, а 16 апреля Москва объявила об ответных мерах.

Ранее стало известно, что посол США в России отправился в Вашингтон для проведения консультаций по двусторонним отношениям.

Читайте также: Медведев дал совет США по налаживанию отношений с Россией

санкцииРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в