Американские власти оценили результаты санкций против России

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Результаты введенных Соединенными Штатами в апреле санкций в отношении России пока что «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента Джо Байдена. Об этом сказал в пятницу, 23 апреля, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

— Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию. Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали, — заявил он в интервью агентству Reuters.

Сингх отметил, что санкции являются лишь элементом более широкой стратегии США в отношении РФ. Они нужны для того, чтобы «создать рычаги для дипломатического процесса» и в будущем иметь с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения.

Отношения между двумя странами обострились после резонансного интервью Байдена, где он заявил, что Москва должна будет «заплатить цену» за якобы вмешательство в выборы в США, и допустил резкие слова в адрес президента России Владимира Путина. После этого посол РФ в США был приглашен для консультаций в Москву, где находится с 21 марта.

15 апреля Байден подписал указ о санкциях в отношении России, а 16 апреля Москва объявила об ответных мерах.

Ранее стало известно, что посол США в России отправился в Вашингтон для проведения консультаций по двусторонним отношениям.

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