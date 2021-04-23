Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Посол США в России вернулся на родину
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США в России вернулся на родину

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон после соответствующей рекомендации российских властей.

При этом в Госдепартаменте США подчеркивают, что Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации, а президент Джо Байден попросил дипломата оставаться на посту неопределенное время.

В аэропорту Салливан заявил журналистам, что рад вернуться на родину и ждет встречи с родными, а также с коллегами в администрации, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти России рекомендуют послу США Джону Салливану отправиться на родину для существенных консультаций после того, как американский президент Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкционных мер в отношении российской стороны.

Читайте также: Отъезд посла США в Вашингтон прокомментировали в МИД России

посол СШАРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в