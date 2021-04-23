Посол США в России вернулся на родину

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Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон после соответствующей рекомендации российских властей.

При этом в Госдепартаменте США подчеркивают, что Салливан поехал в Вашингтон увидеться с семьей и пообщаться с представителями администрации, а президент Джо Байден попросил дипломата оставаться на посту неопределенное время.

В аэропорту Салливан заявил журналистам, что рад вернуться на родину и ждет встречи с родными, а также с коллегами в администрации, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти России рекомендуют послу США Джону Салливану отправиться на родину для существенных консультаций после того, как американский президент Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкционных мер в отношении российской стороны.

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