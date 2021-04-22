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Отъезд посла США в Вашингтон прокомментировали в МИД России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Отъезд посла США в Вашингтон прокомментировали в МИД России

Елена Фролова

Внешняя политика

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан должен с пользой провести время в Вашингтоне. И только в результате проведенных там консультаций власти Америки смогут сформировать позицию, которая не позволит завести в тупик взаимоотношения двух стран. Такую надежду выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера, уже было озвучено множество версий касательно цели поездки посла США.

— Были предположения, что он просто давно не был на родине, другие высказывания гласили, что он хочет повидаться с родными. Также Белый дом и госдепартамент озвучивали версию о консультациях, — перечислила Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24».

При этом она добавила, что власти России в своей позиции сказали четко: уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что власти России рекомендуют послу США Джону Салливану отправиться на родину для существенных консультаций. Накануне американский президент Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкционных мер в отношении российской стороны. Документ коснулся 16 организаций и 16 физлиц за якобы вмешательство Москвы в выборы Соединенных Штатов. Помимо этого, ограничения были введены против шести технологических компаний, якобы оказывающих поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Читайте также: Посол США уедет из Москвы в Вашингтон

Мария ЗахароваРоссияСША
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