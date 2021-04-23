Медведев дал совет США по налаживанию отношений с Россией

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Соединенным Штатам Америки использовать связь с Россией как возможность для откровенного диалога.

Дмитрий Медведев уточнил, что умение слышать собеседника и понять его логику может помочь Вашингтону погасить проблемы, которые накаляют ситуацию до предела.

— Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы, — сказал зампред Совбеза.

По его мнению, за последние годы США и Россия вернулись в эпоху холодной войны, которая подразумевает конфликтные ситуации и санкции, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что посол США в России отправился в Вашингтон для проведения консультаций по двусторонним отношениям.

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