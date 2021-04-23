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Россия предложила США возобновить диалог по предотвращению киберугроз
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия предложила США возобновить диалог по предотвращению киберугроз

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Россия предложила США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне. Об этом в пятницу, 23 апреля, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили мнение, что это может стать «одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить российско-американский диалог в сфере международной информационной безопасности (МИБ), изложенное в заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 сентября 2020 года».

Москва предлагает разработать комплекс практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне.

Также предусматривается заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном мпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга, достижение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друг, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель британского Национального центра по кибербезопасности Линди Кэмерон заявила, что Россия является самой опасной угрозой для Великобритании в киберпространстве.

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