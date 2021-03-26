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Британия считает Россию самой главной угрозой в киберпространстве
Фото: pixabay.com

Британия считает Россию самой главной угрозой в киберпространстве

Никита Абрамов

Внешняя политика

Россия является самой опасной угрозой для Великобритании в киберпространстве. Об этом в пятницу, 26 марта, заявила руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон.

— В киберпространстве, как и в других сферах безопасности, Россия представляет собой наиболее острую реальную угрозу для Великобритании. Но, и это ясно дается понять в нашей оборонной стратегии, мы должны ясно представлять себе амбиции Китая в том, что касается технологического прогресса, — рассказала Кэмерон на онлайн-мероприятии белфастского Queen's University.

Отмечается, что с момента основания NCSC считает, что Северная Корея, Иран, Китай и Россия проводят враждебные действия в киберпространстве. По словам Кэмерон, они продолжают внимательно относиться к тем угрозам, которые эти страны могут представлять для безопасности Великобритании, пишет РИА Новости.

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