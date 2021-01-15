СК назвал основные причины утечки данных россиян в Сеть

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Основными причинами утечки данных россиян в интернет стали ошибки в работе сотрудников банков, различных ведомств и министерств, а также недостаточные меры защиты. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

По его словам, вопрос утечки сведений о паролях от личных кабинетов, данных банковских карт, счетов, паспортов очень важен на сегодняшний день.

Константин Комарда отметил, что низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для работы мошенников.

— Добавить к этому недостаточное принятие мер компаниями по защите от внутренних и внешних киберугроз, ошибки в работе сотрудников, производящих утечки информации либо умышленное хищение баз данных, — и сведения о миллионах наших граждан оказываются в глобальной сети, — сказал специалист.

Он добавил, что Следственный комитет участвует в работе над решением проблемы утечки данных россиян, которые в основном продаются на специальных ресурсах, передает ТАСС.

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