Несовершеннолетним российским предпринимателям предложили возмещать налоги

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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги, которые они смогут потратить на образование. Он отправил письмо на имя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова

По словам Станислава Куджа, предпринимательская деятельность в подростковом возрасте показывает инициативность и трудолюбие. Это впоследствии позволит молодым людям имплементировать свои знания и способности в личные стартапы и бизнес-идеи.

Поэтому, уточнил ректор РТУ МИРЭА, предпринимательская инициативность несовершеннолетних граждан заслуживает максимального поощрения.

— Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет, — говорится в письме.

Там указывается, что эти средства молодыми людьми могут быть потрачены на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг.

Эти меры, по мнению Станислава Куджа, позволят стимулировать активность самостоятельных молодых людей, развить их способности и навыки, передает RT.

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