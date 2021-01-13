Как столичные IT-компании обеспечивают развитие предприятий страны

Менеджер направления автоматизации контакт-центров технологической компании Алексей Гусев рассказывает о возможностях будущего проекта комплексной AI-платформы для управления клиентским опытом / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Несколько московских компаний выиграли правительственные гранты на разработку и внедрение отечественных технологий. В среду, 13 января, корреспондент «Вечерней Москвы» посетил одну из них.

Дотации от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) получила компания Naumen. Ей выдадут грант на разработку комплексной AI-платформы (AI — искусственный интеллект. — «ВМ») для управления клиентским опытом. Директор предприятия Игорь Кириченко рассказал «ВМ», для чего нужна эта технология.

— Это программный продукт для дистанционного обслуживания клиентов в контакт-центре по гибридной модели, в котором задействованы как операторы, так и чат-боты с голосовыми помощниками, — поделился Кириченко. — В основе платформы — технологии диалогового искусственного интеллекта (машинное обучение, нейросети) и цифровые коммуникации.

Технология уже была частично внедрена в работу контактного центра «Московский транспорт» по запросу Департамента информационных технологий города Москвы. Робот уже обрабатывает 80 процентов от всех звонков, поступающих на горячую линию в рабочее время.

— Это решение предназначено для крупного бизнеса, работающего с конечными потребителями, например, банков, ретейлеров и для государственных организаций, обслуживающих население, — рассказал Кириченко. — Чтобы завершить работу над платформой, потребуется около года, а трудиться над ней будут более 70 человек.

Также грант получит и столичная InfoWatch, занимающаяся созданием проектов для обеспечения информационной безопасности. Президент компании Наталья Касперская рассказала о двух разработках, которые получат дотации.

— Первый проект — InfoWatch Auto DLP. Система находится в разработке и будет предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Благодаря ей внедрение злоумышленников в технологическое пространство компании усложнится. Если у нашей команды получится создать систему, это станет разработкой мирового уровня, позволяющей конкурировать с IT-гигантами, — поделилась Касперская.

Второй проект — InfoWatch ARMA, предназначен для предотвращения вторжений в системе промышленного «интернета вещей» (передача данных между «умной техникой» через сеть для их взаимодействия друг с другом. — «ВМ»). Сегодня система успешно применяется в энергетической сфере, в том числе и в столице.

В число получателей гранта также попали компания NtechLab, которая сотрудничает с Московским метрополитеном, Axelot, создающая программы для логистики торговых сетей, и «Новые облачные технологии».

Директор РФРИТ Дмитрий Крюков отметил, что развитие IT-отрасли ускорилось относительно недавно, но сейчас оно идет полным ходом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В общей сложности заявки на получение грантов от Российского фонда развития информационных технологий подали 139 компаний из 29 регионов России. Больше всего обращений (64) было получено из Москвы, 18 из Республики Татарстан, 13 из Санкт-Петербурга и по 5 из Свердловской и Самарской областей. Победителями стали 45 компаний, которым в общем выделят 4 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Отечественные IT-компании двигают прогресс. Они видят, что нужно для его развития, а рыночные отношения заставляют их быть более энергичными и быстро реагировать. Это даст развитие не только обществу, но и городской среде и ее цифровизации. Государство, в свою очередь, создает для этого все условия. В том числе и выделяет гранты на поддержку отечественных IT-компаний. Например, благодаря им была создана электронная площадка для столичных предпринимателей, членов МТПП, на которой публикуют информацию о необходимых товарах и услугах.

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