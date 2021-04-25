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Мария Захарова сообщила, что Россия отнесла США к списку недружественных стран
Фото: МИД РФ

Мария Захарова сообщила, что Россия отнесла США к списку недружественных стран

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Формируется список недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан на работу в диппредставительстве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

— Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США, — отметила дипломат.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) относительно недружественного поведения иностранных государств. Правительству РФ необходимо определить перечень недружественных стран, в отношении которых будут применяться эти меры.

По словам Марии Захаровой, документ стал ответной мерой на враждебные действия других государств.

— Это не агрессивные действия нашей страны — это ответ. Это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному (через политику сдерживания, через попытки изоляции) так или иначе пытается остановить наше развитие, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова вспомнила слова Чапека про дураков из-за высылки российских дипломатов.

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Мария Захаровамеждународные отношенияСША
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