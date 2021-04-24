Захарова вспомнила слова Чапека про дураков из-за высылки российских дипломатов

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что власти Чехии поблагодарили Великобританию, Литву, Латвию и Эстонию за поддержку позиции Праги в противостоянии с РФ. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Дипломат в связи с высылкой российских дипломатов процитировала чешского писателя Карела Чапека.

— Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое... — написала Захарова и попросила найти конец цитаты самим.

Оригинальная цитата Чапека, которую привела представитель МИД РФ, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее МИД Эстонии принял решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Подобные меры также примут Латвия и Литва.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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