МИД Эстонии вышлет российского дипломата в знак солидарности с Чехией

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МИД Эстонии принял решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, что высылкой дипломата РФ Таллин поддержал Чехию, которая ранее обвинила Россию в причастности к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в знак солидарности с Чехией российских дипломатов вышлют из Литвы и Латвии.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти его страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим было принято решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы причастны к случившемуся.

Москва объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 дипломатов из Чехии. МИД РФ подчеркнул, что обвинения в причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрывов не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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