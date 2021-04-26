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В Белом доме назвали цели антироссийских санкций
Фото: youtube.com

В Белом доме назвали цели антироссийских санкций

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Цель американских властей при введении санкций в отношении России — сокращение напряженности в отношениях. С таким заявлением в понедельник, 26 апреля, выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам чиновницы, вводя антироссийские санкции, Вашингтон преследует цель «снизить напряженность в отношениях, а также говорить о наших обеспокоенностях, предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России». Кроме того, власти США стремятся «сделать отношения предсказуемыми и стабильными».

При этом Псаки отметила, что в Белом доме не считают, что «один пакет санкций является "серебряной пулей", которая изменит поведение российского правительства», хотя и полагают, что «было крайне необходимо сделать так, чтобы для России наступили последствия за поведение, которое мы считаем абсолютно неприемлемым».

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что власти США не рассматривают реализацию санкций как единственный показатель, свидетельствующий об успехе при достижении поставленных целей, а также как единственный инструмент для изменения отношений двух государств, сообщает ТАСС.

Напомним, 13 апреля между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. В ходе него главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что встреча лидеров двух стран состоится в июне.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Байден могут встретиться летом, однако точная дата пока не установлена.

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