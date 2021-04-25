Президент Чехии: Доказательств о причастности России ко взрывам во Врбетице нет

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Спецслужбы Чехии не располагают доказательствами о том, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице. Об этом заявил президент страны Милош Земан в воскресенье, 25 апреля.

— Я могу констатировать и хочу это подчеркнуть, что в отчете Службы безопасности и информации не существует доказательств или свидетельств, что те два (российских — прим. «ВМ») агента были в районе Врбетице. В конце концов, когда осматривали второй склад, прямо перед его взрывом, не было в нем найдено взрывных устройств, — рассказал чешский президент.

Тем не менее, спецслужбы страны должны задать вопрос о том, что в этой местности делали предполагаемые российские агенты, приводит его слова телеканал CNN Prima News.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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