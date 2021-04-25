Земан назвал две основные версии причины взрывов на складе во Врбетице

Фото: Скриншот видеоканала «Россия 24»

Президент Чехии Милош Земан назвал неосторожное обращение с боеприпасами со стороны работников склада и действия агентов зарубежных спецслужб двумя основными версиями причин взрывов в Врбетице.

— Существуют две версии взрывов в Врбетице. Первая — непрофессиональное обращение с ними со стороны работников склада и вторая — действия агентов зарубежных спецслужб, — сказал глава государства в ходе своего обращения, которое транслировалось на телеканалах TV Prima и CNN Prima News.

Напомним, ранее, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. МИД РФ охарактеризовал слова Бабиша как «маразматический парад».

В результате инцидента из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что РФ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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