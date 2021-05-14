Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран

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Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 мая.

— Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, — говорится в документе на сайте.

Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 россиян, а США — ни одного.

Ранее США предрекли катастрофу из-за попыток Джо Байдена «грозить» России.

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