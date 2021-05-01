Захарова заявила, что Запад запланировал кампанию по сдерживанию России

Фото: МИД РФ

Западные страны осуществляют заранее проработанную кампанию, целью которой является политика сдерживания России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 1 мая.

По ее словам, Россия долгое время предлагала партнерам из Евросоюза решать возникающие вопросы имеющимися дипломатическими способами, в том числе с помощью диалога и консультаций.

— Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС, — сказала Мария Захарова в беседе с YouTube-каналом Sputnik на русском.

Дипломат отметила, что все действия РФ по введению санкций в отношении чиновников Евросоюза являются ответными на недружественные действия Запада.

Ранее Мария Захарова заявила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

Напомним, российский МИД назвал фамилии восьми граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Москва приняла такое решение после введенных ранее санкций Евросоюза в отношении граждан России 2 и 22 марта.

Ранее Евросоюз заявил о своем праве ответить на новые санкции России.

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