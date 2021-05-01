Захарова заявила, что Запад запланировал кампанию по сдерживанию России
Западные страны осуществляют заранее проработанную кампанию, целью которой является политика сдерживания России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в субботу, 1 мая.
По ее словам, Россия долгое время предлагала партнерам из Евросоюза решать возникающие вопросы имеющимися дипломатическими способами, в том числе с помощью диалога и консультаций.
— Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС, — сказала Мария Захарова в беседе с YouTube-каналом Sputnik на русском.
Дипломат отметила, что все действия РФ по введению санкций в отношении чиновников Евросоюза являются ответными на недружественные действия Запада.
Ранее Мария Захарова заявила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.
Напомним, российский МИД назвал фамилии восьми граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Москва приняла такое решение после введенных ранее санкций Евросоюза в отношении граждан России 2 и 22 марта.
Ранее Евросоюз заявил о своем праве ответить на новые санкции России.
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