США предрекли катастрофу из-за попыток Байдена «грозить» России

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Недружественные высказывания президента США Джо Байдена в адрес России подталкивают РФ и Китай к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает The National Interest.

Отмечается, что подобными заявлениями Байден сделал «последнее предупреждение» президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В случае обострения отношений США нужно будет бороться на два фронта как с Россией, так и с Китаем. В связи с этим Вашингтону не стоит упускать из виду геополитические риски, которые лежат в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия.

Ранее Байден в ходе выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией. Тем не менее, американский лидер пригрозил РФ «последствиями» в случае конфликта.

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