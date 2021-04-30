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«Брякнул, не подумав»: экс-замгоссекретаря США — о высказывании Байдена про Путина
Фото: KOREA POOL / POOL

«Брякнул, не подумав»: экс-замгоссекретаря США — о высказывании Байдена про Путина

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент США Джо Байден «брякнул, не подумав», когда сказал, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». Об этом заявил бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в пятницу, 30 апреля.

— Я думаю, что вижу контуры того, как пытается действовать в отношении России администрация Байдена. Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав, — рассказал экс-дипломат.

Советники Байдена, вероятно, призвали бы его не говорить это. Но в итоге должностным лицам страны пришлось в очередной раз «превращать в добродетель неправильные заявления наших лидеров», приводит слова Бигэна ТАСС.

Ранее Кремль оценил первые сто дней Байдена на посту президента США.

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Джо Байдензаместитель госсекретаря СШАВладимир Путин
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