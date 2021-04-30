«Брякнул, не подумав»: экс-замгоссекретаря США — о высказывании Байдена про Путина

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Президент США Джо Байден «брякнул, не подумав», когда сказал, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». Об этом заявил бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в пятницу, 30 апреля.

— Я думаю, что вижу контуры того, как пытается действовать в отношении России администрация Байдена. Я действительно полагаю, что описание Путина как убийцы было тем, что президент Байден просто брякнул, не подумав, — рассказал экс-дипломат.

Советники Байдена, вероятно, призвали бы его не говорить это. Но в итоге должностным лицам страны пришлось в очередной раз «превращать в добродетель неправильные заявления наших лидеров», приводит слова Бигэна ТАСС.

Ранее Кремль оценил первые сто дней Байдена на посту президента США.

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