Кремль «ожидал лучшего» от первых ста дней Байдена на посту

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В Кремле «ожидали лучшего» от первых ста дней президента США Джо Байдена на посту. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 30 апреля.

В частности, пресс-секретарь отметил продление США и Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом Песков подчеркнул, что данное положительное решение слишком мало по сравнению с остальным негативом.

— Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении де-факто продления ДСНВ, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято. Это то, что скорее относится к позитивному багажу, но, конечно, этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней, этот воз, к сожалению, преобладает, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата, которые должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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