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Патрушев и Салливан обсудили возможность саммита России и США
Фото: Администрация президента РФ

Патрушев и Салливан обсудили возможность саммита России и США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Патрушев и Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений. Также они затронули возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве места встречи лидеров РФ и США.

Читайте также: Патрушев подтвердил готовность к диалогу в интересах нормализации отношений РФ и США

Николай ПатрушевРоссияСША
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