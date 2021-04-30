Патрушев и Салливан обсудили возможность саммита России и США

Фото: Администрация президента РФ

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Патрушев и Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений. Также они затронули возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве места встречи лидеров РФ и США.

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