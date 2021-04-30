Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и президента США Джо Байдена. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Путин и Курц обсудили перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора Путин и Курц затронули ситуацию на юго-востоке Украины. Президент России изложил позицию страны по данному вопросу. Путин подчеркнул, что урегулирование внутриукраинского кризиса возможно при полном и безусловном выполнении киевскими властями Минских соглашений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Песков прокомментировал возобновление боев в Донбассе

Себастьян КурцДонбассВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте