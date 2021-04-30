Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и президента США Джо Байдена. Также стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая ситуацию с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Путин и Курц обсудили перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора Путин и Курц затронули ситуацию на юго-востоке Украины. Президент России изложил позицию страны по данному вопросу. Путин подчеркнул, что урегулирование внутриукраинского кризиса возможно при полном и безусловном выполнении киевскими властями Минских соглашений.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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