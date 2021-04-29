Песков прокомментировал возобновление боев в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Россия надеется, что такого сумасшествия, как возобновление боевых действий в Донбассе, не произойдет. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, единственное, на что надеется Россия, — это «возобладание разума».

— И такого сумасшествия, как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, не произойдет, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет неопределенную позицию относительно Минских соглашений. Россия не понимает, являются ли его слова «уже не то» относительно соглашений официальным отказом от них.

Песков подытожил, что даже Вашингтон считает, что кроме Минских соглашений «нет ничего».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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