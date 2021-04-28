Байден планирует обсудить на встрече с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден планирует обсудить на грядущей встрече с главой России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 28 апреля.

Байден рассчитывает на «стабильные отношения» с Россией. На встрече американский лидер планирует обсудить ряд вопросов по двусторонним отношениям, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил Салливан в эфире телеканала MSNBC.

Ранее сообщалось о том, что Украина заблокировала предложения России о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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