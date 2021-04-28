Украина заблокировала предложения России о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Украина заблокировала предложения России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель президента России в контактной группе Борис Грызлов в среду, 28 апреля.

— Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом, — приводит слова полпреда РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: ДНР: Контактная группа по Донбассу вновь встретится 19 мая