ДНР: Контактная группа по Донбассу вновь встретится 19 мая

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Контактная группа по Донбассу в следующий раз встретится 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Донецкой народной республики (ДНР) в среду, 28 апреля.

— Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 мая, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что США в ближайшее время не ожидают эскалации на границе России с Украиной.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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