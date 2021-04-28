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США в ближайшее время не ожидают эскалации на границе России с Украиной
Фото: Pixabay / David Mark

США в ближайшее время не ожидают эскалации на границе России с Украиной

Иван Юминов

Внешняя политика

США не ожидают эскалации на границе России с Украиной в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов армии страны, генерал Марк Милли в среду, 28 апреля.

— Мы знаем, что некоторый (вооруженный — прим. «ВМ») потенциал был отведен и напряженность снизилась. Это хорошие новости, — рассказал военный.

США продолжат следить за ситуацией, но они не ожидают ничего «драматического» в ближайшее время, приводит слова Милли РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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